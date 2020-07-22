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Bayram öncesi mezarlıklarda temizlik başladı

Melikgazi Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

Mezarlıklarda da gerekli tedbirleri alan Melikgazi Belediyesi vatandaşların rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ilçe genelinde bulunan toplam 40 mezarlıkta yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılarak, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ziyaretine hazır hale getirilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, mezarlıklarda gerekli temizlik ve çevre düzenlemelerinin her zaman olduğu gibi aksatmadan yapıldığını belirterek, “Mezarlık ziyareti yaparak, vefat edenlerimize dualar etmek, dinimizin bize vermiş olduğu önemli bir vecibe. Önemli olan insanlarımızı mutlu edebilmek. Hemşehrilerimiz mezarlıkları ziyarete geldiklerinde bulundukları bölgenin temiz olması çok önemli. Çalışmalar kapsamında ilçemizde bulunan tüm mezarlıklarda bakım, onarım, yabani ot biçimi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi ilçemizdeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getireceğiz” dedi.

Kurumsal

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