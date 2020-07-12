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Bayrama yeni evinizde girmek için son 2 gün

Melikgazi Belediyesi Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 96 adet kentsel dönüşüm dairesinin satışı için ihale yapacak. İhale 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 15.00'te belediyenin açık otoparkında yapılacak.

Bayrama yeni evinizde girmek için son 2 gün

İhale ile ilgili detaylı bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Küçükali ve Anbar Mahallelerinde Melikgazi Belediyemize ait 96 adet, 2+1 daire ihale yoluyla satılacak. İhalemize son 2 gün kaldı. Dairelerin satış ihalesi, 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle yapılacak.

Ev almak isteyen vatandaşlarımız inşallah Kurban Bayramına ihalemizden alacağı yeni evlerinde girecek. Ekonomik olarak çok uygun dairelerimiz için bankalarla anlaşma yaptık. 120 aya kadar ödeme imkânı sunuldu. Oturmaya hazır daireleri gezerek görebilme imkanı da var. Dairelerimiz en düşük 160 bin, en yüksek ise 235 bin TL’den satışa sunulacak. Ev almayı düşünen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. Şimdiden ev alacak ” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihale ile satışa sunulacak olan dairelerin iyi bir fırsat olduğunu 120 aya kadar taksit seçeneği ile ödeme imkânı sağlandığını söyledi.
 

Kurumsal

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