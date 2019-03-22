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Belgesellerle sahiplendirme amaçlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan Haftası etkinleri içerisinde ortaokul öğrencilerine Mimar Sinan ile ilgili olarak hazırlanan belgeselin seyrettirilerek, Mimar Sinan’ın yaşamı ve eserleri hakkında öğrencilerin bilgilendirildiğini söyledi. 

Belgesellerle sahiplendirme amaçlanıyor

16 ilçenin tamamında gösterilen Mimar Sinan Belgeseli ile öğrencilerin Kayserili olan Mimar Sinan hakkında bilgilendirilerek bir bakıma sahiplendirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmaya üniversitelerin mimarlık fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerince gönüllü olarak destek verildiklerini kaydetti. 

Amaçlarının Mimar Sinan’ın bir marka olarak dünya kültür mirasına tanıtmak ve bu mirasın merkezi yapmak olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şimdiye kadar 39 okulda öğrencilere Mimar Sinan Belgeseli'nin tanıtıldığını belirtti.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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