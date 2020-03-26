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Belsin bölgesi yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bel-Sin Bölgesinde muhtelif alanlarda park ve bahçeler başta olmak üzere çevre düzenlemesi, otopark ve yaya yollu yapılarak bölgenin yenileneceğini söyledi.

Belsin bölgesi yenileniyor

Bel-Sin Bölgesinin 1990 yıllarında şekillendiğini ve metropol olarak bugün altyapı sorunu bulunmayan bir bölge olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, yapımı devam eden çalışma ile öncelikle binaların bina çevresi bahçe tanzimi, park ve bahçelerin onarımı, otopark ile yaya yolu yenilenmesinin gerçekleştirileceğini kaydetti. Bel-Sin bölgesinin çok merkezli şehirleşmeye iyi bir örnek olduğunu, çünkü Bel-Sin’de her türlü kamu ve özel hizmet binaların yer aldığını, özellikle belediye yatırımları ile sorunsuz yerler olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, bu yıl ilkbahar ayında başlatılacak çalışmanın yıl sonu tamamlanacağını söyledi.
 

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