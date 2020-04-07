“Berat geceniz mübarek olsun” Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, özel gün ve gecelerin birçok güzelliğe, iyiliğe, affa ve kardeşliğe vesile olması için bir fırsat olduğunu söyledi.

07 Nisan 2020 Salı 16:11