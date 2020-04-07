“Berat geceniz mübarek olsun”

Berat Gecesinin, dargınlıkların giderilmesine, küskünlüklere son verilmesine ve kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa vesile olması için insanların çaba göstermesi gerektiğini belirten Başkan Palancıoğlu, 7 Nisan 2020 Salı gününü, Çarşamba’ya bağlayan gecenin "Berat Gecesi” olduğunu bu gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Palancıoğlu, “Bu gece bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabb’imizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Berat Gecesi hem nefsi hem de toplum olarak arınmamıza, tüm acı çeken, zulüm gören Müslümanların da kurtuluşlarına vesile olması dilerim. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edeceğini müjdeliyor” dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Gecesinin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa, hayırlara ve sağlıklı günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun.”
Haber: Ekrem Nazlı
Palancıoğlu, “Bu gece bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabb’imizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Berat Gecesi hem nefsi hem de toplum olarak arınmamıza, tüm acı çeken, zulüm gören Müslümanların da kurtuluşlarına vesile olması dilerim. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edeceğini müjdeliyor” dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Gecesinin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa, hayırlara ve sağlıklı günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun.”
Haber: Ekrem Nazlı
Haber: Ekrem Nazlı