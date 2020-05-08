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Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'tan itibaren açılması kararından sonra Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde bulunan 400’e yakın berber ve kuaförde dezenfekte çalışmaları yaptı.

Berber ve kuaförler dezenfekte edildi
İlaçlama çalışmalarını inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, esnafa siperli maske ve eldiven de dağıttı.
İlçe genelinde bulunan berberlerde temizlik yaparak virüs ve bakterilerden arındırıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak bu korona virüs vakasından daha öncede temizlik işlemlerimiz devam ediyordu. Ancak bu virüs vakasından sonra aktif olarak her gün dezenfekte, ilaçlama çalışmalarımız daha da arttı. Melikgazi'de aile sağlık merkezlerini, hastaneler, karakollar, okullar, camiler, caddeler, sokaklar ve diğer ortak kullanım alanlarını sürekli ilaçladık. Normalleşme sürecinde de belediye olarak salgının yayılmaması için elimizden ne gelirse eksiksiz yapacağız. Berberler yaklaşık 2 aydır kapalıydı. Berberler ve kuaförlerde ilaçlama yapmaya başladık. 11 Mayıs’ta açılacak olan berber ve kuaförler için ilaçlamalarımız pazartesiye kadar devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız hijyen kurallarına uygun olarak randevularını alarak berberlere gelsinler. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kuaför berberlerimizi dezenfekte çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Berber ve kuaför esnafı ise bu güzel hizmet için Melikgazi Belediyesi ve Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.
 

Kurumsal

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KayseriKayseri HaberKayseri GündemMelikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
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