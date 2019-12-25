Beştepeler Kayseri Evi’nde “Akşam Oturması” Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Beştepeler Kayseri Evi’nde bir araya gelerek “akşam oturması” yaptı. Başkan Palancıoğlu, Kayseri’nin akşam oturmalarının toplumsal paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği olduğunu söyledi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 14:17