Bina değerlerine internetten bakılabilecek

Özellikle emlak alım ve satımlarda Tapu Müdürlüğü’nden istenilen emlak beyan değerlerinde bu hizmetin çok önemli olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak alım satımı yapan mülk sahipleri Melikgazi Belediyesi’ne bizzat gelecek ve vatandaşın zaman kaybına neden olmayacaktır. Belediyemiz web sayfasına girerek hizmetler başlığında yer alan bölüm de sokak rayiç ile bina değerleri seçeneklerinden kendi mülklerine ait bilgilere ulaşabileceklerdir” dedi.

E-devlet sisteminin tüm alt yapısını oluşturduklarını ve artık Melikgazililerin dünyanın neresinde olursa olsun internet ile iş ve işlemlerini oturdukları yerden gerçekleştirebileceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

