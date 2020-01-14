Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Bir Projem Var” uygulamasında ilginç başvurular

Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların öneri ve fikirlerinin hayata geçirilebilmesi amacıyla web sitesi üzerinden başlatılan "Bir Projem Var" uygulamasına 1000’e yakın başvuru yapıldı.

“Bir Projem Var” uygulamasında ilginç başvurular

Başvuru yapılan projeler arasında teleferik, fosil müzesi, hasır poşet, skatepark, ipekböcekçiliği, kullanıcı deneyimli internet ve mobil uygulamalı alış-veriş platfrom, akıllı çöp kutusu, sabit simit stantları, Erciyes’e rüzgar gülü, gezenti kitap, akıllı durak, yaya yeraltı yolları, dilencisiz şehir, gilaboru bahçesi, aile danışmanlığı, tema park gibi birçok farklı proje yer alıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor, birlikte beyin fırtınasına devam ediyoruz. Web sitemizde yer alan "Bir Projem Var" sistemine yaklaşık 1000 proje ile başvuru yapıldı. Bizlere en büyük desteği veren milletimiz ilçemiz için de düşünmeye, proje üretmeye gönüllü. Çünkü biliyoruz ki aile ve arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise ve üniversite kantinlerinde konuşulan, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçen çok güzel fikirler var. Web sitemizde bulunan ‘Bir Projem Var’ uygulamasına proje ve fikirleriyle destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Yapılan işbirliklerin sözde olmadığını, bu işbirliklerin sonucunda güzel sonuçlara ulaşılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bir Projem Var’ın asıl maksadı Melikgazi’deki birtakım problemleri çözmek, şehre katkı sunmak ve güçlü ve referans imajını daha da güçlendirmek.” diye konuştu.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.