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"Bölgemizde açılan işyerleri büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir"

Özel bir işyeri açılışına katılan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bölgemizde açılan işyerleri büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir" dedi.

"Bölgemizde açılan işyerleri büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir"

Kayseri ilinin 565 bin nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Melikgazi Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğunu, yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini bunun en büyük göstergesinin yeni açılan alışveriş merkezleri olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve Spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlere orantılı olarak hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alış veriş merkezlerin açılmasıdır. Bugün burada bir marketin açılışını yaptık. Birkaç yıl sonra bu tür marketlerde bu bölgeler için yeterli olmayacaktır. Belediye olarak bu tür yerleri her zaman çok yönlü denetliyoruz. Zabıta müdürlüğümüz aracılığı ile satılan ürünün fiyatı, son kullanma tarihi ve çalışanların sağlık karnesi gibi çok yönlü denetimleri belirli aralıklar ile uygulamaktayız" dedi.

İşyeri açılışında semt halkı ile iştirak ederek bu işyerlerinin özellikle gelişmekte olan semtlerde açılmasının tesadüfü olmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, açılışa katılan çocuklara sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 

İHA

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