Bozatlıpaşa Narlı Mescidi ibadete açıldı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gülük Mahallesi’nde yer alan ve açılışı yapılan Bozatlıpaşa Narlı Mescidinde cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Bozatlıpaşa Narlı Mescidi restorasyonu hakkında bilgiler verdi.







Gülük Mahallesi’nin şehir ve çarşı merkezine yakın bir semt olduğunu yeni yapılan çok katlı binalar ile önümüzdeki yıllarda prestij semti olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Gülük Mahallesi’ne yapılan yatırımlar ve hizmetler ile gerçekleştirilecek Kentsel Tasarım Projesi ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklarını kaydetti.







Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Gülük Mahallesinde yer alan ve 18. Yüzyıl eseri olan Şah Melek Hatun için Miladi 1300 yılında türbe olarak yaptırılan, daha sonra ise 1560 yılında mescide çevrilen Bozatlıpaşa Narlı Mescidinde iç ve diş genel temizliği yapıldı. Restorasyon projeleri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan Bozatlıpaşa Narlı Mescidinde yapılan çalışma ile gelecek kuşaklara hizmet verebilmesi sağlanmıştır. Aslına uygun olarak hazırlanan proje Kayseri Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından, restorasyonunun Melikgazi Belediyesi tarafından yapıldı. Narlı Mescidinin tamamlanması ile birlikte Melikgazi Belediyesi olarak 15.tarihi ibadet hanenin yapının restorasyonunu tamamlamış oldu”

Açılış Törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kayseri Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat. Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke muhtaralar ve hayır sahibi Nurullah Aslan da iştirak etti.

Açılış töreni sonrası misafirlere ve katılımcılara lokma tatlısı ikramında bulunuldu.

