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Bozatlıpaşa Narlı Mescidi Melikgazi korumasında

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Bozatlıpaşa Narlı Mescidi’nin Melikgazi Belediyesi’nce aslına uygun olarak onarılıp yeniden ibadete açılacağını söyledi. 

Bozatlıpaşa Narlı Mescidi Melikgazi korumasında

Yapının kitabesi olmamasına rağmen 18. yüzyıla ait olduğu düşünülen Narlı Mescidi’nin projelendirme çalışmalarının bu yılın başında başladığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Narlı Mescidi’nin restorasyon ihalesini yaptık ve en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Bu yılın sonunda da çalışmalarımızı tamamlayarak mescidimizi yeniden ibadete açmayı planlıyoruz. Narlı Mescidinin tamamlanması ile birlikte Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılından bu yana 15. dini yapının restorasyonunu tamamlamış olacağız” dedi. 

Kayseri’deki en çok tescilli yapının bulunduğu Melikgazi ilçesinde 2015 yılından bu yana birçok tarihi yapıyı restore ederek günümüze kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Aslına uygun olarak restore edilen yapıların bundan böyle kültür, sanat, ibadet ve ticaret alalında gelecek kuşaklara hizmet vereceğini sözlerine ekledi. 

İHA

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