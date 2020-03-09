Bu ihale ev sahibi olmak isteyenler için Vatandaşların ev sahibi olması için uygun ve en cazip fiyatlarla Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 81 adet dairesini satışa çıkaran Melikgazi Belediyesi 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 13.30'da ihale yapacak.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:42