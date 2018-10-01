Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükince Konağı Kültür Hayatına Kazandırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aslına uygun onarılan Büyükince Konağının eski kimliği ile bir kültür ve sosyal yaşam merkezi olacağını söyledi. 

Büyükince Konağı Kültür Hayatına Kazandırıldı

Özgün yapısı ve mimarisi ile Kayseri Evlerine iyi bir örnek teşkil eden Büyükince Konağının Anadolu mirası olarak gelecek nesillere kazandırıldığını ifade eden Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi; 
“Kayseri ilinde mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir. Büyükince Konağı aslına uygun onarıldı. Büyükince konağı klasik sivil mimari Kayseri evlerine en iyi örnek teşkil etmektedir. Bu açıdan evin mimarisi, oda sayısı ve planlaması Kayseri'nin sosyal ve kültür yaşamı hakkında da bilgi vermektedir" 

Büyükkılıç, Büyükince Konağı’nın kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vereceğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi BelediyesiBüyükinceBüyükince Konağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.