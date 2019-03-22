Büyükkılıç: "Akçakaya mahallesine kültür merkezi yapılacak"

Anadolu Turizm Merkezleri listesinde yer alan Kayseri'nin, turistlerin uğrak yeri olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ülkenin dört bir tarafında fabrikaları ile ekonomiye yön veren bir ailenin ismini taşıyan kültür sitesinin projelendirildiğini kaydetti. Bölgesel bir planlama ile şehrin kimliğini yansıtan kültür merkezleri ile bir bakıma yerel tarihe sahip çıkılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bölgenin, İç Anadolu'nun ve şehrin kültürünü anlatan kültür merkezleri ile özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgi odağı olacağını sözlerine ekledi.

