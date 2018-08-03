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Büyükkılıç, "Amacımız gurbetçilerimizin Kayseri'ye yatırım yapmalarını sağlamak"

Hollanda Kayserililer Vakfı Başkanı Hasan Tekten ile Yönetim Kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek Kayseri’ye gelen bir grup Hollandalı öğrencinin misafir edilmelerinden dolayı teşekkür ederek Hollanda Kayseriler Vakfı olarak çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Büyükkılıç, "Amacımız gurbetçilerimizin Kayseri'ye yatırım yapmalarını sağlamak"

Hollanda Kayserililer Vakfı Komisyon Başkanı Hasan Tekten “Hollanda’da yaşayan Kayserililer olarak kurulan vakıf ile Eğitim, ticaret, kültür çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile Kayserililer olarak bir araya gelerek birlik ve beraberlik oluşturduk. Eğitim alanında, ticaret alanında etkinlikler düzenliyor ve yardımcı oluyoruz. Avrupa Genelindeki tüm Kayserilileri bir araya getirmek istiyoruz. Kayseri kültür, edebiyat ve yemek kültürünü Hollanda’da tanıtma ve yaygınlaştırmak hedeflerimiz arasındadır. Kayseri’ye her gelişimizde Melikgazi’yi daha gelişmiş ve modern yapıları ile örnek teşkil eden bir yerleşim yeri olarak görüyoruz” dedi. 

Yurtdışı işçileri önemsediklerini özellikle Kayserili olanlar için özel bir çalışma yapmak istediklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. 
“Yurt dışında Kayserili hemşerilerimizin ilimize yapmış olduğu ekonomik kalkınma ve destek göz ardı edilemez. Bugün birçok yerleşim alanında bu hemşerilerimizin yatırımları ekonomiye yön veriyor. Evleri ve tatil siteleri ile yaz aylarında köylerinde bir hareketlilik getiriyorlar. Şu anda Kayseri esnaf yurt dışı işçilerimizin yapmış olduğu alış verişler ile memnuniyetlerini bildirmektedirler. Amacımız Yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçları gidermek olduğu kadar onların ekonomik birikimlerini Kayseri’de değerlendirmek ve buralara yatırım yapmalarını sağlamaktır”dedi 
Başkan Memduh Büyükkılıç, Yurtdışı işçilere yönelik yatırım öncelikle sanayi ve tarım kitapçığı ile Kayseri turizm ve gezi haritası hazırlayacaklarını sözlerine ekledi. 

İHA

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