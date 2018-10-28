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Büyükkılıç: “Anadolu insanı fedakâr ve gönül dostudur”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kapsamında yüzde 10 indirim yapan esnafları ziyaret ederek teşekkür etti.

Büyükkılıç: “Anadolu insanı fedakâr ve gönül dostudur”

Enflasyonla mücadeleye destek vererek ekonomiğe sahip çıkan esnafın takdir edilmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Anadolu insanı fedakâr ve gönül dostudur. Ancak taviz vermediği tek şey vatanıdır. 15 Temmuz’da demokrasi ve cumhuriyete saldırı da tek yumruk olan Türkiye, bugün de ekonomi ile birlik ve beraberliğimize saldırı da bulunanlara izin vermeyecektir. Bu saldırıyı her kesim, her sektör ve vatandaş yine tek ses, tek vatan ve tek millet olarak gereği yapmaktadır. Esnafımız, ‘Devletimizin yanında, bizde her zaman olduğu gibi esnafımızın yanındayız’, enflasyonla top yekûn mücadelede biz de varız’ diyorlar. ‘Biz de varız’ diyen tüm esnaflarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bir süreç yaşıyoruz, bu süreci de hep birlikte beraber olacağız" şeklinde konuştu. Her gün bir semti gezerek esnafları hem ziyaret hem de sohbet ettiklerini hatırlatan Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin esnaf dostu belediye olduğunu yatırım ve hizmetleri ile de bunu her zaman kanıtladığını sözlerine ekledi. 

İHA

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