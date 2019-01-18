Büyükkılıç: "Basketbol Severler İle Birlikte Heyecanlı Dakikalar Yaşadık"

VASK ile Hasketbol takımları arasında oynanan final karşılaşmasında sporsever ile birlikte olan ve sporun Kayseri’de geleceği üzerine sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sporun ve sporcunun sözde değil, özde dostu ve destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti. VASK ile Hasketbol takımları arasında oynanan final karşılaşmasında kazanan VASK Basketbol takımını tebrik eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “VASK ile Hasketbol takımları arasında oynanan final karşılaşmasında kazanan VASK takımı oldu. Şampiyon takım ve diğer takımlara ödüllerini Talas Belediye Başkanı, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Palancıoğlu ile birlikte takdim ettik. Şehrimizi bölgesel lig'de temsil edecek Volkan Aksoy Spor Kulübü (VASK)'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



