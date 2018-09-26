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Büyükkılıç, Belediye Araçlarını Kullanan Sürücüleri Uyardı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, belediye araçlarını kullanan sürücüleri trafik güvenliği konusunda emniyet kemeri ile cep telefon kullanımı konusunda uyardı.

Büyükkılıç, Belediye Araçlarını Kullanan Sürücüleri Uyardı

Başkan Memduh Büyükkkılıç "Trafik kuralları uzun yıllar deneyimin ve araştırmanın sonucu belirlenmekte ve uygulanması istenmektedir. Çünkü can güvenliği açısından çok önemlidir. Bu neden ile Melikgazi Belediyesine ait her türlü aracı kullanan sürücüler için uyarı yapılmıştır. Belediye sürücüleri özellikle emniyet kemeri ile araç sürürken cep telefon ile konuşma yasağına uyulması konusunda uyarıda bulunuyorum. Bu tür ceza alan sürücüler için ayrıca belediye yönetimince idari soruşturma açılacaktır. Özellikle toplu taşıma araçlarını kullananları, can ve mal güvenliklerini korumak adına kendilerine bildirdik. Trafikte her zaman olduğu gibi aşırı hızla araç kullanılmamalı, özellikle kavşaklara yaklaşırken hız azaltılmalı ve ani fren yapmaktan kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.
 

İHA

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