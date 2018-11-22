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Büyükkılıç, Bir Dizi Organizasyona Katıldı

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da düzenlenen 18. MÜSİAD Expo, MÜSİAD ve 22. Uluslararası İş Formu Kongresine katıldı.

Büyükkılıç, Bir Dizi Organizasyona Katıldı

18. MÜSİAD Expo, MÜSİAD ve 22. Uluslararası İş Formu Kongresinin yatırımcıların buluşması ve bir araya gelmesi için bir fırsat oluşturduğunu belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu organizasyona dünyanın seçkin sanayi ile ticaret temsilcilerinin, bankacıların, iş dünyası temsilcilerinin iştirak ettiğini çünkü Türkiye’nin dünya ticaretine ve üretimine aday olduğunu kaydetti.
Tarihi İpek Yolunda Avrupa ile Asya arasında kalan Türkiye’nin bir ticaret yolu üzerinde olması ayrıca Kayseri’nin bu yolun tam ortasında olmasının ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükıklıç, “Melikgazi Belediyesi olarak bu organizasyona özel davet ile iştirak etmemiz bir tesadüf değildir. Kayseri Belediye yatırımları ve özellikle Kayseri girişimci ruhunun ve Kayseri’nin önü açık bir üretim merkezi olmasının büyük katkısı ve etkisi olmuştur. Melikgazi bilindiği üzere Kayseri, Organize Sanayi Bölgesi, Mimarsinan Organize Sanayi ile Serbest Bölgesini barındırmaktadır” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ile birçok projeye kapsamında yurt içi ve yurt dışı yatırımcıları ile toplantılar yapıldığını sözlerine ekledi.
 

İHA

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