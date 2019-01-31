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Büyükkılıç: “Bölgesel ve yerel kültür dernekleri önemsiyoruz”

Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, STK’lara yapılan hizmetler ve yatırımlar için teşekkür ettiler.

Büyükkılıç: “Bölgesel ve yerel kültür dernekleri önemsiyoruz”

Aynı kültür ve değerleri taşıyan bireylerin bu tür yardımlaşma ve dayanışma dernekleri ile birlik ve beraberliğin amaçlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, ”Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu’nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Kayseri belediyecilik modeli hizmet anlayışı içerisinde kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, gerek tarihi misyonu itibariyle, gerekse vatanını milletini seven, birliğin beraberliğin sevdalısı olan kardeşlerimize hizmetin en iyisini vermek için çalıştıklarını ve birlik beraberliğe vesile olacak bu güzel organizasyonda hemşerilerimiz ile birlikte olacaklarını sözlerine ekledi.
 

İHA

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