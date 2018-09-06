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Büyükkılıç, Bozgedik Cami İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçede yer alan Küçükali mahallesindeki virane ve rastgele yapılmış olan Bozgedik Cami’nin, bakım ve onarım çalışmasının devam ettiğini söyledi. 

Büyükkılıç, Bozgedik Cami İnşaatında İncelemelerde Bulundu

40 yıl önce yapılan ve sonrasında eklentilerle gecekondu mantığı ile hizmet veren Küçükali mahallesindeki Bozgedik Camisinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak yeniden inşaatına karar verdiklerini belirten Başkan Memduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi olarak Küçükali mahallesinde çok geniş kapsamlı başlatılan ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında yeni tesisler inşa ediyoruz. Bu yeni yapılanma içerisinde tabi bu semtte yakışır yeni bir cami de yapılmasına karar verildi. Daha önce gecekondu mantığı ile yapan cami yıkılarak yerine daha modern, sağlıklı ve depreme dayanıklı bir cami projesi çizildi. Cami yapımına da hayırsever Bozgedik ailesi de katkıda bulundu. Şu anda inşaatı devam etmektedir” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Küçükali mahallesinin 2 yıl sonra, gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile sosyal ve kamu tesislerinin tamamlanması sonucu Kayseri’nin en prestij semtlerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

İHA

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