Büyükkılıç, Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

Tarihi eserlerin onarılarak günümüzün hizmetine kazandırılması çalışmaların takdir topladığını ve birçok ödül ile desteklendiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde restorasyonu devam eden tarihi Gesi İlkokulu ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili olarak alanda bir inceleme yaptık. Gesi İlkokulu ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili olarak Gesi İlkokulu ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldım Çünkü sadece bir okulu değil bir tarihi mekanın ve çevresi ile bir bütün olarak onarıyorsunuz. Bu bölge ayrıca tarihi bir alan olmasına karşın son derece kendisine özgün doğal yapısı olan bir bölgedir. Ayrıca yapılan çalışma Gesi ve Koramaz Vadisi Kültür alanı içerisinde bir parçadır” dedi.

Gesi İlkokulu ve çevre düzenleme çalışmalarında sona doğru gelindiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu, bu açından bu inceleme gezisini sık sık düzenlediklerini sözlerine ekledi.