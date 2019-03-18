BÜYÜKKILIÇ: ÇANAKKALE GEÇİLEMEDİ

MEKTEPLİ DUYGULANDIRDI
Melikgazi Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen 104. yılında Çanakkale Ruhu programı çerçevesinde Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi oyuncuları tarafından sahnelenen Mektepli adlı oyun izleyenleri duygulandırdı. Başkan Büyükkılıç, “Sosyal, kültürel, eğitimsel ve çevre konularına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın sahnelediği bu oyun hepimizi çok duygulandırdı” diye konuştu.
YAVRULARIMIZA SAHİP ÇIKALIM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin ruhunu yansıtan kahramanlıklarla dolu olduğuna dikkat çekerek, “Vatanını, milletini, bayrağını seven düşünceler ile donatılan yavrularımıza sahip çıkmalıyız. Çanakkale geçilmez sözünü dünya tarihine yazdıran, canları pahasına bizlere bu vatana bahşeden ecdadımızı minnetle, rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.
ÇANAKKALE SAVAŞI ANLATILDI
Melikgazi Belediyesi tiyatro salonunda gerçekleştirilen 104. yılında Çanakkale Ruhu programında Ahmet Nedim Kilci de Çanakkale Savaşları hakkında bilgilendirici bir konuşma yaptı. Programı belediye çalışanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci de izledi.
Melikgazi Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen 104. yılında Çanakkale Ruhu programı çerçevesinde Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi oyuncuları tarafından sahnelenen Mektepli adlı oyun izleyenleri duygulandırdı. Başkan Büyükkılıç, “Sosyal, kültürel, eğitimsel ve çevre konularına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın sahnelediği bu oyun hepimizi çok duygulandırdı” diye konuştu.
YAVRULARIMIZA SAHİP ÇIKALIM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin ruhunu yansıtan kahramanlıklarla dolu olduğuna dikkat çekerek, “Vatanını, milletini, bayrağını seven düşünceler ile donatılan yavrularımıza sahip çıkmalıyız. Çanakkale geçilmez sözünü dünya tarihine yazdıran, canları pahasına bizlere bu vatana bahşeden ecdadımızı minnetle, rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.
ÇANAKKALE SAVAŞI ANLATILDI
Melikgazi Belediyesi tiyatro salonunda gerçekleştirilen 104. yılında Çanakkale Ruhu programında Ahmet Nedim Kilci de Çanakkale Savaşları hakkında bilgilendirici bir konuşma yaptı. Programı belediye çalışanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci de izledi.
İlter SAĞIRSOY