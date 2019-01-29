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Büyükkılıç: “Çölyak hastalarının destekçisiyiz”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına her daim destek verdiklerini söyledi.

Büyükkılıç: “Çölyak hastalarının destekçisiyiz”

Çölyak hastalarının sorunlarıyla ilgilenen Çölyak Derneğine yer tahsisi ve çok sayıda konuda destekte bulunduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bu tür rahatsızlığı olanlar vatandaşlarımız için gıda temini yapıyoruz. Şimdi de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde glutensiz gıda üretimi yapan bir şirketimiz ile görüşmelerde bulunuyoruz” dedi.

Glutensiz gıda temin ve satış noktalarını 16 ilçe de yaygınlaştıracaklarını ve bunun için planlamanın hazır olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, öncelikle Kayseri şehrindeki hasta sayısını tespit etmek istediklerini bunun ile ilgili kurumlar ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

İHA

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