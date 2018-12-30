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Büyükkılıç, Ebru Ve Takı Tasarım Yıl Sergisini Gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Meslek Edindirme Kursları (MEL-MEK)’nda yapılan ebru takı tasarım sergisini gezdi.

Büyükkılıç, Ebru Ve Takı Tasarım Yıl Sergisini Gezdi

Özel bir AVM’de açılışı yapılan sergiyi gezen Başkan Büyükkılıç, “BEST Günleri kapsamında MEL-MEK Ebru ile Takı Tasarım Kurslarında yapılan eserlerin yer aldığı ürünler aslında bir sanat eseridir. Bu eserler gelecek kuşaklara aktarılması gereken değerlerdir. Bizde onların bu anlamlı sergilerini gezerek mutluluklarına ortak olduk. Hayran olmamak ve takdir etmemek mümkün değil. Kursiyerlerimizi bu geniş düşünce ve fikirlerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.
Büyükkılıç, serginin iki gün boyunca açık kalacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

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