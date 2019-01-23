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Büyükkılıç: “Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği İle Kayseri Merkez Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, elektrik ve elektronik mühendisliğinin dünyayı şekillendirdiğini ve küçülttüğü çünkü artık enerji ve bilgi akışı saniyeler içinde olmakta ve bundan da toplumların daha rahat ve konfor içinde yaşadığını söyledi.

Büyükkılıç: “Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği İle Kayseri Merkez Olacak”

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kayseri Odası tarafından düzenlenen sertifika töreninde konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gerekli yatırımlar ile bundan böyle sanayi yatırımları ile enerji, elektrik ve buna bağlı elektronik malzeme, araç ve parçalarında üretim merkezi olacağını kaydetti.



Kayseri Serbest Bölgesinde gerekli alt yapı ve tesislerin bulunduğunu ve Elektrik ve Elektronik yatırımlar için yabancı firmaların ilgi merkezi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Elektrik ve Elektronik malzeme üretimi, bilgisayar, televizyon ve her türlü üretim için dünya şirketleri ile görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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