Büyükkılıç Emniyet binası inşaatını inceledi

Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Bulvarı üzerinde inşası devam eden Emniyet Hizmet Binası’nın bölge olarak şehrin doğu kısmına hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; "Bu bölge halkı ile yaptığımız sohbet ve ziyaretlerde bizden emniyet binası talep ettiler. Bizim görevimiz değil demedik ve konu hakkında gerekli çalışmalar yaptık. İlk itapta arsa tahsisi yaptık. Sonra projelendirdik ve inşa başlattık. Artık Emniyet Binası tamamlanma aşamasındadır. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Şimdiden bölge halkına hayırlı olsun” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak geleceğe yatırım yaptıklarını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiklerini bundan dolayı da referans belediye olarak bilindiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 100 binin üzerinde nüfus barındıran şehrin doğu bölümünde ihtiyaç duyulan Emniyet Hizmet Binasının bölge için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İHA



