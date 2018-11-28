Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç, “Fedakâr insanlarsınız”

Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, “Fedakâr insanlarsınız”

Kayseri OSB Yönetimi ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile parti yönetiminin hazır bulunduğu ziyaret, OSB yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB yönetimi ve personeli tarafından karşılandı.

OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri OSB tarafından yürütülmekte olan mevcut ve hedeflenen projeler hakkında bilgiler verdi. İldeki resmi kurumlar, STK’lar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde görev yapıldığını, ortak projeler yürütüldüğünü ifade etti. 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından dolayı Dr. Memduh Büyükkılıç’a başarı dilek ve temennisinde bulundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da, “Değerlerimize sahip çıkan çalışkan, gayretli, kibir sahibi olmadan bayrağı daha yukarı taşıma anlayışı içerisinde, değerlerimize sahip çıkan Başkan Tahir Nursaçan kardeşimiz ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum. Bir bakıma bu birliğimiz, beraberliğimizin de inşallah bereket getireceğini inanıyorum. İyi ki varsınız. Cenab-ı Allah razı olsun. Fedakâr insanlarsınız” ifadesinde bulundu. 

İHA

İlgili Galeriler
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerBÜYÜKKILIÇKayseri OSBMelikgazi Belediye BaşkanıMemduh BüyükkılıçTahir Nursaçan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.