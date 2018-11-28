Büyükkılıç, “Fedakâr insanlarsınız”

Kayseri OSB Yönetimi ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile parti yönetiminin hazır bulunduğu ziyaret, OSB yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB yönetimi ve personeli tarafından karşılandı.



OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri OSB tarafından yürütülmekte olan mevcut ve hedeflenen projeler hakkında bilgiler verdi. İldeki resmi kurumlar, STK’lar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde görev yapıldığını, ortak projeler yürütüldüğünü ifade etti. 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından dolayı Dr. Memduh Büyükkılıç’a başarı dilek ve temennisinde bulundu.



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da, “Değerlerimize sahip çıkan çalışkan, gayretli, kibir sahibi olmadan bayrağı daha yukarı taşıma anlayışı içerisinde, değerlerimize sahip çıkan Başkan Tahir Nursaçan kardeşimiz ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum. Bir bakıma bu birliğimiz, beraberliğimizin de inşallah bereket getireceğini inanıyorum. İyi ki varsınız. Cenab-ı Allah razı olsun. Fedakâr insanlarsınız” ifadesinde bulundu.



