Büyükkılıç, gönül elçisi gençlerle buluştu

Başkan Büyükkılıç, program öncesinde KYK İl Müdürü Sakin Terzi ve Yurt Müdürü Bircan Aydemir ile birlikte Melikgazi Belediyesi’nce yaptırılan spor salonunda incelemelerde bulunarak yurtta kalan öğrencileri yemekhanede ziyaret ederek, sohbet etti.

KYK İl Müdürü Sakin Terzi yaptığı açıklamada “Eğitim denilince akla ilk gelen isim olan Melikgazi Belediye Başkanımız Dr.Memduh Büyükkılıç’a eğitime ve eğitimciye verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yurtlarımız ve burada kalan öğrencilerimizle ilgili hangi talebimiz oldu ise başkanımız ve güler yüzlü ekibi hemen yerine getirdi ve gerek idareci olarak bizleri gerekse burada kalan binlerce gencimizi mutlu etti. Gençlerimiz salon istiyordu, başkanım yaptı ve şu anda kapalı alanda kışın soğuktan yazın sıcaktan korunarak gençler spor yapma imkânı buldu. Çanakkale’ye gidip o manevi duyguyu yaşamak isteyen gençlerimizin bu isteği de yerine geldi ve belirli periyotlar halinde gençlerimiz Melikgazi Belediyemiz sponsorluğunda Çanakkale’ye gittiler. Bugün de bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Mevlana’yı Anma Programını da yine belediyemizin katkıları ile yapıyoruz. Temsil ettiğim kurumum ve öğrencilerim adına Melikgazi Belediyemize teşekkür ediyorum.” dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’da yaptığı konuşmada şunları söyledi;



“Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler Kayseri’nin birer gönül elçisisiniz. Kayseri’nin kültür ve yaşam felsefesini öğrenerek kendi şehirlerinize aktaran bizlerin temsilcilerisiniz. Sizler buradan olumlu kanaatlerle ayrılırsanız bizler çok mutlu oluruz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” bütün kaygımız bu bizim. İnsanların hayırlısı onların hizmetkârıdır. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bize yakışan hizmetkar olmak ve insanlığa faydalı olmak. Bu anlayış içerisinde asil görevimiz olarak telakki ettiğimiz yeşili koruyan, imarlı yapılaşmayı önemseyen, yollar, temizlik, park bahçe gibi hizmetin yanı sıra eğitim ve kültür bizim olmazsa olmazımızdır. Halkla ilişkilerin en büyük özelliği dokunulabilir ve ulaşılabilir olmaktır.114 farklı branşta binlerce vatandaşımıza kurslar veriyoruz. Amacımız insanlara dokunmak, eğitim vermek ve sosyalleşmesini sağlamak. Sizler bulunduğunuz yerin en başarılısı, en niteliklisi olmak zorundasınız. Bunu sağladığınız takdirde üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Biz sizleri seviyoruz. Her alanda donanımlı olmanız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan size hizmet ediyoruz. Bizlerin bu akşam bir arada olmasına vesile olan Hz.Mevlana’nın mesajlarından yararlanacaksınız. Manevi bir haz tadacaksınız. Hz.Mevlana bir güneşvari yaydığı felsefesini Cenab-ı Allah’ın ilahi kanunlarından, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’den ve İslam’dan alır. Onun felsefesinden hepimizin yararlanması ve feyz alması gerekir. Hz.Mevlana’yı 744. Vuslat yıldönümünde ve hocası şehrimizin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hz.’ni Rahmet ve minnetle yad ediyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Geçtiğimiz dönem Melikgazi Belediyesi sponsorluğunda Çanakkale gezisine katılan ve spor salonu taleplerinin yerine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşayan öğrenciler Başkan Büyükkılıç’a çeşitli hediyeler vererek, teşekkür ettiler. Mevlana’yı Anma Programında tasavvuf müziği konseri ve sema gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

İHA

