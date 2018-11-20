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Büyükkılıç, Gürpınar İlk Ve Ortaokulunu Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gürpınar bölgesinde bulunan Gürpınar İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etti.

Büyükkılıç, Gürpınar İlk Ve Ortaokulunu Ziyaret Etti

Gürpınar İlk ve Ortaokulunu idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç, sınıflara girerek öğrenciler ile sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve öğretmenlerle eğitim çalışmalarını değerlendirdiklerini öğrencilerin beklentilerini sorduklarını söyledi. Öğrencilere hangi meslek üzerinde okumak istediklerini sorduklarını ve öğrencilere mesleklerini severek yapmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç; "Mahallelerimizdeki belediye yatırımlarını gezerken o semtteki okulları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ediyoruz. Gürpınar İlk ve Ortaokulunu Melikgazi Kaymakamız Erkaya Yırık ile incelemelerde bulunduk. Öğrencilerin bir bir çoğunluğunun tıp doktoru olmak istemesi bizleri mutlu etti. Çünkü onların ideallerinin yüksek olmasının bir sonucudur. Benim de aslında tıp doktoru olduğumu öğrenmeleri çocukları çok mutlu etti” dedi.
Başkan Büyükkılıç, öğrenciler ile birlikte okulu gezdi ve öğrenciler ve velilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

   
 

İHA

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