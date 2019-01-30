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Büyükkılıç: “Hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak”

Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ile Hal içerisinde bulunan esnafları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hal içerisinde bulunan dükkânları tek tek dolaşarak sohbet etti, sebze ve meyve fiyatları ile ilgi bilgi aldı. Yeni Hal Yasası hakkında görüşlerini sordu.

Büyükkılıç: “Hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak”

Bölge esnafı tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan ve kendisine ikram edilen taze meyvelerin tadına bakan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafların bu jestine ise yapılacak çalışmalar ile ilgili projelerini anlattı.

Yeni hal Yasası ile özellikte hallerde satılan malların çeşidinin artacağı bilgisini paylaşan Başkan Büyükkılıç,“Bizleri sıcak bir ilgi ile karşılayan Hal esnafımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bulunan esnaf kardeşlerimiz yeni hal bölgesinde daha güzel koşullarda hizmetlerini sürdürmektedirler. Gezimiz sırasında esnaflarımızın tamamının, birinci kalite ürünleri sattığına şahit olduk. Hepsine helalinden bol rızık temenni ediyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Merkezde değil ilçelerde bu tür toptan sebze ve meyve satış merkezleri hakkında planlama yaptıklarını ve Kayseri şehrinde herkesin taze ve kaliteli sebze ve meyve yeme imkanı sunacaklarını sözlerine ekledi.
 

İHA

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