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Büyükkılıç, "Hizmet ve Yatırımı Gören Şartlı Bağışta Bulunuyor"

Son aylarda Melikgazi Belediyesi’ne vatandaşların Şartlı Bağışta taleplerinde bir artış olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şartlı bağış talebindeki artışın Melikgazi Belediyesi’nin yerinde ve zamanda yapmış olduğu yatırımların büyük etkisi olduğunu söyledi.  

Büyükkılıç, "Hizmet ve Yatırımı Gören Şartlı Bağışta Bulunuyor"

Belediye yatırım ve hizmetlerinin mali kaynaklarında belediyelerin Şartlı Bağışta alma imkanının yasalarca belirlendiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde eğitim, sağlık ve cami yapım ve onarım çalışmalarına bağışta bulunarak belediye yatırımlarına destek verdiğini kaydetti.
 
Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilki başlatarak şimdiye kendi imkanları ile yapılan eğitim kurumları, sağlık tesisleri ve inşa edilen camilerin; hayırsever vatandaşları harekete geçirdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Son üç ayda 3 sağlık ocağı, 2 acil servis, 2 cami inşası, 1 kuran kursu ve 2 okul olmak üzere 10 şartlı bağış, Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi. Şartlı bağışların artışındaki en büyük etkinin Melikgazi’nin yerinde, zamanında ve süresinde hizmeti sunduğudur. Çünkü hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyorlar. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir” dedi.
 
Melikgazi İlkokulu Binası ile başlayan ve Cumhurbaşkanlığı Hayırseverlik Ödülü ile onurlandırıldıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediyenin yine birçok hayırsevere örnek olduğunu ve teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

İHA

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