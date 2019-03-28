Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BÜYÜKKILIÇ HUNAT’A DOKUNACAK

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı’nın Olağan Genel Kuruluna iştirak ederek katılımcılarla sohbet etti ve çarşı için yapılacak olan projeleri anlattı.

BÜYÜKKILIÇ HUNAT’A DOKUNACAK
ESNAFIMIZIN DESTEKÇİSİYİZ
Genel kurulda konuşma yapan ve açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde en güzide alışveriş merkezlerinden olan Hunat Çarşısı’nda helal rızık peşinde koşan tüm esnaflara hayırlı kazanç dilediğini kaydetti.

HUNAT’A ÖZGÜN PROJE
Gayretli çalışmalarından dolayı Hunat Çarşısı Başkanı Fatih Gümüşgöz ve ekibini kutladığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesi’nde tarihsel yapılar, çevre düzenlemesi, otoparklar ve çocuk oyun alanlarını kapsayan yeni bir proje hazırladıklarını sözlerine ekledi. Büyükkılıç, “Hunat mahallesi yeni projelendirme ile kendine özgün bir semt olacak” dedi.
 
İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.