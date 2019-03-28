BÜYÜKKILIÇ HUNAT’A DOKUNACAK

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Genel kurulda konuşma yapan ve açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde en güzide alışveriş merkezlerinden olan Hunat Çarşısı’nda helal rızık peşinde koşan tüm esnaflara hayırlı kazanç dilediğini kaydetti.
HUNAT’A ÖZGÜN PROJE
Gayretli çalışmalarından dolayı Hunat Çarşısı Başkanı Fatih Gümüşgöz ve ekibini kutladığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesi’nde tarihsel yapılar, çevre düzenlemesi, otoparklar ve çocuk oyun alanlarını kapsayan yeni bir proje hazırladıklarını sözlerine ekledi. Büyükkılıç, “Hunat mahallesi yeni projelendirme ile kendine özgün bir semt olacak” dedi.
Genel kurulda konuşma yapan ve açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde en güzide alışveriş merkezlerinden olan Hunat Çarşısı’nda helal rızık peşinde koşan tüm esnaflara hayırlı kazanç dilediğini kaydetti.
HUNAT’A ÖZGÜN PROJE
Gayretli çalışmalarından dolayı Hunat Çarşısı Başkanı Fatih Gümüşgöz ve ekibini kutladığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesi’nde tarihsel yapılar, çevre düzenlemesi, otoparklar ve çocuk oyun alanlarını kapsayan yeni bir proje hazırladıklarını sözlerine ekledi. Büyükkılıç, “Hunat mahallesi yeni projelendirme ile kendine özgün bir semt olacak” dedi.