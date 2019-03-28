BÜYÜKKILIÇ HUNAT’A DOKUNACAK Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı’nın Olağan Genel Kuruluna iştirak ederek katılımcılarla sohbet etti ve çarşı için yapılacak olan projeleri anlattı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:46