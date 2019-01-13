Büyükkılıç'ı Yemliha Halkı Bağrına Bastı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve teşkilat mensuplarının da katıldığı programda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç mahalle sakinleri ile tek tek tokalaşarak, sohbet edip gönüllerini aldı.



Cuma namazını Yemliha mahallesi Camikebir Camii’nde eda eden Başkan Büyükkılıç, muhtarlık binasına geçerek burada mahallenin sorunları ve yeni dönemde vatandaşların hizmet beklentileri konusunda bilgiler aldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Bizlere her zaman gönül kapılarını sonuna kadar açarak kucaklayan, bağrına basan, güler yüzlerinin yanında verdikleri yüksek oylarla Cumhurbaşkanımıza ve kutlu davamıza sahip çıkan Yemliha halkımızın bu güvenlerine layık olacak hizmetleri yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Patlıcanı ile bir marka olan Yemliha’nın 31 Mart’tan sonra hayata geçirilecek vizyon projeler içerisinde yer alan Yerel Kalkınma başlığındaki projelerle daha da gelişerek, güzelleşeceğini adından söz ettirecek konum ve duruma gelecek" dedi.



Yeni dönemdeki en önemli projelerinin Gönül Belediyeciliği olduğunu ve Kayseri'nin en ücra noktasına kadar gönüllere hitap edecek çalışmalar sergileyeceklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Şehrimizi seviyor, Kayseri halkımıza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzlarımıza yüklediği yükü hep birlikte çekeceğiz. Birlikte çalışacak, birlikte üretecek, birlikte başaracağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız Hep Birlikte Kayseri olacağız.” dedi.

