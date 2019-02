Büyükkılıç: “İlçelerde trafik eğitim alanı olacak”

Ziyaretlerinden dolayı Develi Şoförler Odası Başkanı Mevlana Savaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanına ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman olumlu ve Develi’nin gelişimi için çalışmaktalar ve bu yönde projeler üretmektedirler. Kayserimizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını çok önemsiyoruz. Her zaman yanınızda olmaya, birlikte çalışmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası üyelerine, oda görevlilerine ve şoför esnafımıza selamlarımı gönderiyor, hepinize başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.

Toplu ulaşımla ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunan Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mevlana Savaş ise, Melikgazi Belediyesince yaptırılan taksi duraklarının çok güzel, işlevsel ve örnek olduğunu; bu çalışmayı Türkiye genelindeki Şoförler Odası yönetimine örnek gösterdiklerini söyledi.



Çok beğenilen ve takdir gören Melikgazi Taksi Durakları uygulamasının çok beğenilmesi ile ilgili olarak proje istediklerini belirten Oda Başkanı Mevlana Savaş, istişare, dayanışma ve birlik içinde alınan çalışmaların her zaman örnek olduğunu bundan dolayı Başkan Büyükkılıç’ı kutladıklarını sözlerine ekledi.