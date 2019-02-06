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Büyükkılıç “İlçelere Engelli ve Zihinsel rehabilitasyon merkezi yapılacak”

Anadolu Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Efdal Özkartal ile Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hasan Aykülteli; Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Büyükkılıç “İlçelere Engelli ve Zihinsel rehabilitasyon merkezi yapılacak”

Anadolu Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Efdal Özkartal ile Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hasan Aykülteli Melikgazi Belediyesine ziyarette bulunarak Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç'a dernek çalışmalarına vermiş oldukları destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Sivil toplum kuruluşları ile her zaman işbirliği içinde olduklarını hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "Belediye çalışmalarını beğeniliyor, takdir topluyor ve örnek gösteriliyor. Bunda yatırım için alınan kararların birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşımın esas alınmasından kaynaklanmaktadır. Kayserimizin 16 ilçesine zihinsel ve bedensel engelliler için rehabilitasyon merkezleri yapılacaktır. Bunun için gerekli planlama ve projelendirme yapılmıştır" dedi.
Başkan Büyükkılıç, bedensel engelliler için yaya geçişlerinde ve parklarda özel düzenlemeler yaptıklarını belirterek, sosyal belediyecilik çalışmasını ilke edindiklerini sözlerine ekledi.
 

İHA

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