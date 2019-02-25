Büyükkılıç, Kağıt Rolyef Sergisini Gezdi

Özel bir AVM’de açılışı yapılan sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını ve bu tür sergi açılışına iştirak ederek bir bakıma sanatçıya da destek olduklarını söyledi.







Sergide yer alan eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması gereken değerler olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlamlı sergilerini gezerek mutluluklarına ortak olmak istediklerini ve eserlere hayran olduklarını ve taktir ettiklerini sözlerine ekledi.

