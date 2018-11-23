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Büyükkılıç; "Karacaoğlu Mahallesinde Değişim Ve Yenileme Çalışması Devam Ediyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesinde yapılacak sosyal konutlarda daire vererek anlaşma sağlanan mülk sahiplerinin boşalttığı yerlerinin yıkım çalışması alanı gezerek incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç; "Karacaoğlu Mahallesinde Değişim Ve Yenileme Çalışması Devam Ediyor"

Kimsenin evini başına yıkmadan her zaman karşılıklı gönül rızasıyla ev sahibi yaptıklarını ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç"Melikgazi Belediyesi olarak bir taraftan Kentsel Dönüşüm Çalışması devam ederken, diğer taraftan mülk sahipleri ile yeni anlaşmalar yaparak çalışma alanını genişletiyoruz. Karacaoğlu Mahallesinde karşılıklı anlaşma ile yeni blokların inşasına başlayacağız. Arsa sahipleri ile yapılan anlaşmalar neticesinde ev sahipleri mülklerini yıkarak bizlere arsaları teslim edecekler bizde bu alanlara modern, sağlıklı ve depreme dayanıklı evler yaparak kendilerine teslim edeceğiz” dedi.
Kentsel dönüşüm projeleri ile semtlerin geliştiğini, güzelleştiğini ve yenilendiğini ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin tamamlanması ile hak ettiği yeri alacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

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