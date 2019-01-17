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Büyükkılıç: “Kayseri E-Ticaret Merkezi Olacak”

Kayseri Teknoloji Zirvesine katılan Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, teknolojiyi takip eden ve kullananların dünya ticaretini yönettiğini ve yönlendirdiğini söyledi.

Büyükkılıç: “Kayseri E-Ticaret Merkezi Olacak”

Kayseri Teknoloji Zirvesi’ ile Kayseri’nin teknoloji değerlerinin gündeme getirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri konumu, alt yapısı, eğitim kurumları, sanayisi ve ticareti ile teknolojiyi çok iyi kullandığını hatta Türkiye’nin e-ticaret merkezi olacağını bunun için planlamaların yapıldığını dile getirdi.



Kayseri Teknoloji Zirvesi’nde açıklamada bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri dünya teknolojileri ile yarışacak olan üretim tesisleri birer birer hizmete açılmaktadır. Bu avantaj ile dünya ekonomisin dikkatini çekmiş olup, Çin ile yapılacak Asya-Avrupa köprüsünde ticarette e-ticaretin merkezi KAYSERİ olacaktır. Bu Kayseri için değil Anadolu ve Türkiye için bir kazançtır" dedi.
Başkan Büyükkılıç, bu tür toplantılar ile Kayseri’nin gücü, yatırımları ve kapasitesinin ortaya çıktığını bunun için son derece yararlı sonuçlar elde edildiğini sözlerine ekledi.

İHA

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Elbette 2 hafta önce

Butun liseleri imam hatip e cevirin sonrada teknoloji vs safsata yapin.Hadi oradan, 20 yildir ne yaptiniz da simdi yapacaksiniz

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