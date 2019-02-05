Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç: “Kayseri müzeler şehri olacak”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin müze kenti olması için bazı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Büyükkılıç: “Kayseri müzeler şehri olacak”

Keşfedilmesi gereken şehirler listesinde yerini alan Kayseri’nin, turistlerin uğrak yeri olacağını çünkü bölgesel bir planlama ile şehrin kimliğini yansıtan müzelerle, kentin tarihini ve kültürünü anlatan şehir, müzeler kenti olması için 9 ayrı ihtisas müzesi açılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri şehir ve toplum yaşamını anlatacaklarını kaydetti.



Esnaf, ticaret, sanayi, uçak sanayi, tabletler, basın, Mimarsinan, arkeoloji ve şehir müzeleri için planlamaların yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Bölgenin, iç Anadolu’nun ve Şehrin kültürünü anlatan müzeler ile özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgi odağı olacağını bildirdi.



Müzelerin turizm hareketliliğinin yanı sıra yaşam kültürünün gelecek nesillere öğretilmesinde de etkin bir rol oynadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, zengin ve köklü geçmişe sahip olan kentin, potansiyelini ortaya koymaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi BelediyesiMÜZEProjeKayseri Müze
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.