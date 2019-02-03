Büyükkılıç: “Kayseri’nin alt yapısı da hazır, planlaması da hazır”

Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen konuşmada Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinin varlıkları, potansiyeli ve bunları bir arada barındıran projeleri değerlendirerek katılımcılara 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda planlarını açıkladı. Kayseri sanayi ve ekonomisine yön veren çalışmalarından örnekler veren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirmiş yatırım ve hizmetler ile ekonomisinin, sanayisinin, ticaretinin, sağlık ve eğitim sektörünün ve turizm yatırımcısının ufkunu açtığını ve yatırımlarına katkı sağlayarak bir bakıma yön verdiğini söyledi. Kayseri şehrinin 2023 yılındaki hedefleri ile Türkiye Ekonomisini yönlendiren illerin başında yer alacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile toplumda birlik ve beraberliğe vesile olduklarını, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumsal barışa ve huzura katkı sağladıklarını kaydetti. Küçük Millet Meclisi Toplantısının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasını şu açıklamalarda bulundu;

"Belediye olarak ulaşıma büyük önem veriyoruz. Çünkü kolay, seri ve alternatif ulaşım ekonomiye kazanç olarak yansımaktadır. Bugün Kayserimizde sağlık sektörü gelişiyor ve örnek gösteriliyor ise, Turizm gelişiyor ise, sanayi bölgeleri dar gelip yenileri açılıyor ise bundan belediye yatırımların büyük paylı vardır. Melikgazi belediyesi yatırımları ve icraatları ile her zaman esnafların yanında olmuş sonuçta üreten ve kazanan bir şehir Kayseri örnek modeli oluşmuştur. Ne kadar çok ticaret ise o kadar da istihdam demektedir. Dolayısı ile Büyükşehir Belediyemizin 150 projesi ve yatırımları aynı zamanda ekonominin lokomotifi olacaktır."

Başkan Büyükkılıç, konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Küçük Meclis üyelerine bilgiler aktardı ve belediyenin yol haritası hakkında dolayısı ile şehrin büyüme esasları hakkında ön bilgiler sundu.

