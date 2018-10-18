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Büyükkılıç, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu

Kazım Karabekir’de öncelikle taşkın su kanalı ile çevre ve görsel kirlilik giderildiğini ve yeni yapılan bloklar ile bölgenin geliştiğini ve yenilendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Kazım Karabekir Mahallesinde Belediyemizce geliştirilen projeler neticesinde 39 blok da 1987 dairenin yapımı ilahe edildi. Şimdi bu bloklar hızla yükseliyor hatta bir kısmı tamamlanmak üzere ve hak sahiplerine verilme aşamasındadır. Kazım Karabekir Mahallemiz artık prestij semtler arasında yerini alacaktır. Bulunmuş olduğu mevkisi ve kot farkı mahallenin havasına ayrı bir güzellik katmaktadır. ” dedi.
Kasım ayı içerisinde 8 bloktan oluşan toplam 428 dairenin daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 2019 yılının sonunda tüm mahallelerdeki inşaatların tamamlanacağını ve dairelerin hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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