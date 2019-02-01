Büyükkılıç: “Kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenen mahallelerimiz hakkında bilgiler verdik”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştiren görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uygulanmış, uygulanmakta olan ve uygulanması için bakanlık onayı bekleyen ve kentsel dönüşüm projelerini anlattı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte gerçekleştiren görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece mahallelerin değil bireylerin ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamında değişerek KENTLİLİK bilincinin hâkim olduğunu söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projeleri yenilenen semtlerde yapılan iş merkezleri, ticaret alanları ile aynı zamanda ticarete, üretime ve istihdama katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

