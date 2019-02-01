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Büyükkılıç: “Kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenen mahallelerimiz hakkında bilgiler verdik”

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakan Yardımcıları Fatma Varank, Mücahit Demirtaş ve Mehmet Emir Binpınar ile görüşerek gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında bilgiler verdi.

Büyükkılıç: “Kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenen mahallelerimiz hakkında bilgiler verdik”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştiren görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uygulanmış, uygulanmakta olan ve uygulanması için bakanlık onayı bekleyen ve kentsel dönüşüm projelerini anlattı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte gerçekleştiren görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece mahallelerin değil bireylerin ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamında değişerek KENTLİLİK bilincinin hâkim olduğunu söyledi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projeleri yenilenen semtlerde yapılan iş merkezleri, ticaret alanları ile aynı zamanda ticarete, üretime ve istihdama katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.
 

İHA

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