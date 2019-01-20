Büyükkılıç: “Köy Odaları İle Yerel Tarihe Sahip Çıkacağız”

İlçe ve kırsal yerleşimlerde yer alan köy odalarının hem ihtiyaçtan hem de yerel kültür ve mirasın yaşatılması açısından aslına uygun olarak inşa edileceğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Tarihi ve kültür yapılarının bakımı ve onarımı yaparak günümüz hizmetine kazandırıyoruz. Kayserimizde Anadolu’nun kültür ve sanat mirası yapılar gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Yöreye özel giyim, yemek, ev eşyası gibi değerlere sahip çıkıldığını gibi yine bölgeye özel mimari yapılar ve ortak değerlerde koruma altına alınmaktadır. Mahallelerimizde yer alan köy odaları günün şartları gereği kullanılmadığından yıkılmaya yüz tutmaktadır. Belediye olarak halkın isteği üzerine bu köy odalarını aslına uygun olarak onaracağız. Bunun için 16 ilçemizde köy odaları tespit edildi. Bunların onarılarak ve yeniden aslına ve yöresel özelliğe göre döşenerek hizmete açacağız. Köy odalarında güzel sohbetler edilecek, dostluklar perçinleşecek, paylaşım ve kardeşlikler tesis edilecektir. Mahalli oyunlar oynanacak ve misafirler ağılanacaktır. Kayserili hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

