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Büyükkılıç "Medya Mensuplarına Özel Diksiyon, Spikerlik Ve Sunuculuk Kursu Açılıyor"

Melikgazi Meslek Edendirme Kursları çerçevesinde yine bir ilke imza atarak; diksiyon, spikerlik ve sunuculuk kursu açılıyor.

Büyükkılıç "Medya Mensuplarına Özel Diksiyon, Spikerlik Ve Sunuculuk Kursu Açılıyor"

Kursiyerlerin bu kurs ile medyanın yayın kollarında çalışma veya kendilerini geliştirme imkanı bulabileceklerini belirten AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Teorik ve uygulamalı olmak üzere eğitimlerle kursiyerlere görsel medya, televizyon haberciliği ve programcılığı, habercilik çeşitleri, haber yazma teknikleri, muhabirlik, programcılık, canlı program çekimleri, spikerlikte jest ve mimik, bakış, duruş ve kamera açıları, spiker okumalarında duyguları yansıtma, sunuculukta jest ve mimik, sunucunun programa hazırlanması ve soru sorma teknikleri, gibi konularda eğitim verilecektir” dedi.

Kursiyerlerin 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim sonunda birer medya çalışanı olarak görev yapabileceklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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