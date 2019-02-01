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Büyükkılıç: "Melikgazi 43 il merkez nüfusundan daha büyük”

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı adrese dayalı nüfus sayım verilerine göre nüfusu 500 binin üzerinde olan belediye sıralamasında 18'inci sırada olduklarını söyledi.

Büyükkılıç: "Melikgazi 43 il merkez nüfusundan daha büyük”

Melikgazi ilçesinin Türkiye’de nüfusu 500 binin üstünde olan 17 belediyeden biri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'dan 6, Ankara'dan 5, Gaziantep ve Bursa illerinden 2’şer, Konya, Adana ve Kayseri ilinden birer belediyenin bu listede yer aldığını kaydetti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans gösterilmektedir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olarak at arabası olmayan, el arabaları ile işgal edilmeyen ve tek bir gecekondu bile inşa edilmeyen bir belediye olarak bunun başarısı araştırılmakta, örnek gösterilmekte ve uygulama projeleri istenmektedir. Geri dönüşüm ve çevre çalışmaları, kentsel dönüşümde başarılı uygulama ve sonuçları, sosyal ve spor tesisleri ile mahalle kültür evleri gibi çalışmalar Melikgazi’nin uygulamalı birer projesidir. Melikgazi Belediyesi bu başarıyı tesadüfen elde etmemiştir. Bir birikim, kazanç ve dayanışma ile paylaşım sonucu elde etmiştir" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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