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Büyükkılıç, "Mezun olanlar Kayseri'nin aslı turizm elçileridir"

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin eğitim hayatını tamamlayan, meslek hayatına başlayacaklarını hatırlatarak “Kayseri de yer alan üniversitelerden mezun olan tüm öğrenciler aynı zamanda Kayseri'nin aslı turizm elçileridir” dedi.

Büyükkılıç, "Mezun olanlar Kayseri'nin aslı turizm elçileridir"

Kayseri ilimize gelerek,  ilimizin mevcut olan üniversitelerin de okuyup başarı ile mezun olan öğrencilerin Kayseri ilimizin doğal güzelliklerini, tarihini ve turistlik ile ören yerleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bu neden ile memleketlerinde Kayseri ilimizden övgü ile söz edeceklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; konu ile ilgi olarak şu açıklamalarda bulundu:
  “Son günlerde üniversitelerimizin fakültelerinden mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet törenlerine iştirak ediyor ve onlar ile gurur duyuyoruz. Çünkü onlar geleceğimiz ve aydınlık Türkiye’nin birer neferi olarak iş hayatına katılacaklardır. Türkiye’miz 2023 yılı hedeflerine gençlerimizin sayesinde ulaşacaktır. Fakültelerinden mezun olan her öğrenci Kayserimizin kültür ve sosyal yaşamını öğreniyor, yiyecek kültürümüzün ürünlerini tadıyor, tarihi ve doğa güzellikler ile dolu alanlarımızı geziyor, Erciyes Dağı ve Kış Sporları merkezinde kışın spor yapıyor, Sanayi tesislerimiz hakkında bilgileniyor dolayısı ile Kayserimizi her yönü ile tanıyor. Bundan böyle gerek kendi memleketlerinde gerek ise, iş hayatına Anadolu’nun her köşesinde başladığında Kayserimizden övgü ile söz edeceklerdir.  Şehrimizdeki tahsil süresindeki edindikleri izlenimleri anlatarak gönüllü turizm elçilerimiz olacaklardır. Kendilerini mezuniyetlerinden dolayı kutluyorum”
 

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KayseriMelikgaziBüyükkılınç
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