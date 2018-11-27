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Büyükkılıç; Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi’yi Tebrik Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi ´nin “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” araştırmasında sıralamada olmasından dolayı “Erciyes Üniversitesimiz ve şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz” dedi.

Büyükkılıç; Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi’yi Tebrik Etti

‘Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk' listesine giren bilim insanların dünyanın önde gelen üniversiteleri ile çalıştığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin ´MAKAR-I ULEMA´ şehri olarak bilindiğini bugün de bu vasfını aldığı bu başarılar ile koruduğunu ve yine bilimin ve irfanın merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) TIP Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fatih Tanrıverdi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları çalışmalarıyla bilime ve Türkiye´nin tanıtımına sağladığı katkıları nedeniyle ödülün verildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şahsında kendilerini kutladığını ve başarı çalışmalarının devamını dilediğini kaydetti.
 

İHA

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