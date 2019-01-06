Büyükkılıç Sarıkamış Şehitlerini Anma Programında

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, “Böyle güzel ve anlamlı bir geceyi şehitlerimizi anmak suretiyle bizlere yaşattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler Türk milletinin evlatlarıyız. Aynı toprakların çocuğuyuz, aynı havayı soluyor, aynı değerlere, Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, inancımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkan kardeşler topluluğuyuz. Elbette herkesin bir kimliği var, biz çeşitliliğin zenginlik olduğunu düşünüyoruz. Biz birbirimize sahip çıkmak sevincimizi ve sıkıntılarımızı paylaşmak zorundayız” dedi.







Sarıkamış’ta 104 yıl önce soğuktan donarak şehit olan 90 bin askeri minnetle andıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Onlar yiyecekleri, içecekleri, kıyafetleri olmadan canları pahasına kendilerini siper ederek cennet vatanımızı korudular ve bizlere armağan ettiler. Bizler de geçmişimizi unutmadan, ecdadımıza layık olmak için millet olarak çok çalışacak, ülkemizi her alanda başarıya taşıyarak dünya devletleri arasında zirveye çıkartacak, bunlara engel olmak isteyen bütün şer odaklarına karşı ülkemizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.



